В Харькове задержали пьяного "минера" развлекательного комплекса "Компас"

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, анонимная информация о якобы закладке взрывчатки в клубе "Компас" на улице Академика Павлова поступила в службу "102" сегодня в 2:07.

По сведениям полиции, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, эксперты, криминалисты. Из помещения было эвакуировано 70 человек. Во время обследования территории никаких взрывных устройств обнаружено не было.

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Благодаря оперативным действиям около 3-х часов по подозрению в ложном сообщении о минировании был задержан 31-летний мужчина. Подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не вспомнил, когда он звонил. Мужчина находился возле клуба и не пытался скрыться. По предварительной информации, причиной его действий стала ссора с прохожими на улице. Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании железнодорожного вокзала, поступившую сегодня утром.