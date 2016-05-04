В праздничные дни на Донетчине неизвестные бросили в храм три боевые гранаты (фото)

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

Сообщил о взрыве послушник храма. Находясь в помещении, мужчина услышал сначала один взрыв, потом еще несколько, затем раздался шум металлического предмета, который падал с крыши на двор, и раздался еще один взрыв.

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В результате взрыва в здании повреждена крыша. По предварительной версии правоохранителей, злоумышленники бросили в помещение три гранаты, предположительно РГД-5. Пострадавших нет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 "Хулиганство" Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Полиция ищет злоумышленников.