Завтра ожидается максимальный уровень воды на Тисе и Латорице

30 июля ожидается формирование максимального уровня воды на реках Тиса и Латорица возле города Чоп высотой соответственно 1250-1300 см и 670-685 см над нулем поста.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

В соответствии с прогнозом, уровень воды на 8 часов утра 29 июля составляет: на Тисе возле Чопа 1170 см над нулем поста; на Латорице возле Чопа 663 см над нулем поста.

Вода удержится в междамбовом пространстве реки Тисы и в пойме заводи реки Латорица.

Максимальный исторический уровень воды на этих постах составлял: на Тисе 1347 см над нулем поста; на Латорице 750 см над нулем поста.