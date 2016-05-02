В Одессе проукраинские активисты готовятся встретить представителей "Оппозиционного блока"

Активисты "Автомайдана" собрались возле здания одесского аэропорта в ожидании прилета лидера "Оппоблока" Юрия Бойко.

"Правый сектор" заявил, что, кроме Бойко, в Одессу планируют прибыть "враги украинской нации" Нестор Шуфрич, Николай Скорик и Наталия Королевская.

"Заявляем, что допущение данных лиц до Одессы будет расцениваться обществом исключительно как провокация, направленная на дестабилизацию ситуации и осквернение памяти защитников нашего народа. В то время, когда Россия ведет необъявленную войну против Украины, проведения каких-либо акций антиукраинскими элементами являются преступлением", - отмечается в заявлении.

Между тем представитель организации "Самооборона Майдана Одессы" Виталий Кожухарь сообщил, что организация патрулирует центр города в районе Соборной площади для недопущения провокаций.

В пресс-службе гражданского корпуса "Азов" сообщили, что представители организации тоже патрулируют город, самостоятельно разбившись на отдельные мобильные группы.

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Как сообщал УНИАН, сегодня безопасность в Одессе обеспечивают более 3 тыс. правоохранителей. На усиленный режим работы перешли спасатели, медики, СБУ, полиция и пограничники.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где было застрелено несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.