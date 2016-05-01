"Азов" показал подготовку к демонстрации бронетехники в Одессе (видео)

Видеозапись опубликована на странице полка "Азов" в YouTube.

"В городе Одесса состоялась репетиция масштабного мероприятия - показа бронетехники сил НГУ и Нацполиции", - сказано в аннотации к видео.

Напомним, в Одессу уже прибыло не менее 300 бойцов "Азова" из Мариуполя.

В городе на майские праздники, прежде всего, 2 мая, охрану правопорядка будут обеспечивать около 3 тысяч правоохранителей.

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Во время майских праздников улицы города также будут патрулировать антитеррористические группы на боевой технике. За возможные непредвиденные обстоятельства во время праздников усилены меры по экстренному реагированию медиков в случае необходимости.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько проукраинских активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок пророссийски настроенных граждан. Палатки загорелись, также начался пожар в Доме профсоюзов, в результате которого и погибло большинство людей.