Каждый пятый ощутил коррупцию в судах - исследование «Гідна Україна»

08:27, 29 июля 2008
Общество
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Беда - привычка

В Харькове обнародованы результаты исследования коррумпированности судебной системы в Украине, проведенного при поддержке американской программы USAID.

В рамках проекта «Гідна Україна» исследовались масштабы коррупции в судах и отношения к ней разных слоев. О коррупционном опыте в судебной власти заявили 19 процентов опрошенных граждан и 37 процентов компаний. Почти треть адвокатов и прокуроров уверены, что коррупция распространена на всех этапах судебного процесса. Бедой назвал сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров тот факт, что население свыклось с коррупцией . Он считает, что ее преодолению может способствовать открытость власти: «И с этой целью, в частности, мы многое делали для того, чтобы была прекращена незаконная практика использования грифов „не для печати“ „опубликованию не подлежит“. Более того, Министерство юстиции пересмотрело все нормативно-правовые акты с грифом „не для печати“, которые были приняты на протяжении всех лет украинской независимости, и больше тысячи настоящих документов открыло, поскольку никаких секретов там не было - кроме коррупционных действий власти». По словам Захарова, свыше 70 процентов решений Европейского суда по правам человека против Украины касаются нарушения права на справедливый суд.

Немецкая волна

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