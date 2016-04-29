В Украине начнет вещание первый специализированный канал о документалистике

"Национальный совет удовлетворил заявление ООО «ТРК "Корисне ТБ", город Киев (логотип EPOQUE (с французского - «эпоха»), выдав ему лицензию на спутниковое вещание сроком 10 лет", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

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По данным пресс-службы, телеканал EPOQUE станет первым в Украине специализированным каналом, посвященным документалистике.

Согласно сообщению, большую часть контента канал планирует покупать у медиа-холдинга «Медиа Группа Украина» и украинских продакшн-студий, а собственное производство программ рассчитывает запустить через год.

Пресс-служба регулятора определила формат телеканала как научно-просветительский с показом программ познавательного и исторического характера.

Отмечается, что телеканал EPOQUE занял свободную нишу. «Национальный совет недавно изъял российский документальный телеканал из Перечня разрешенных для ретрансляции каналов, и этот телеканал (EPOQUE – УНИАН) входит в ту нишу, которая сейчас свободна. И это шаг вперед», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Нацсовета, телеканал планирует начать вещание в мае 2016 года.

Как сообщал УНИАН, в ходе того же заседания Нацсовет по вопросам телерадиовещания выдал лицензию компании "Дорослі канали" на спутниковое вещание под логотипом BOLT сроком на 10 лет.

Нацсовет по телерадиовещанию является конституционным, постоянно действующим коллегиальным органом, целью деятельности которого является надзор за соблюдением законов Украины в сфере телерадиовещания, а также осуществление регуляторных полномочий, предусмотренных этими законами