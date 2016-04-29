В ОБСЕ констатировали отсутствие договоренности об освобождении заложников перед Пасхой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по итогам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы.

"Что касается заседания рабочей группы по гуманитарным вопросам, я должен с сожалением отметить, что договоренности об освобождении удерживаемых лиц, что было бы важным перед Пасхой, не были достигнуты", - сказал Сайдик.

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Как сообщал УНИАН, представители "ДНР" и "ЛНР" на встрече подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске не ответили на предложение Киева об обмене пленными в формате "25 на 50".

"На группе в Минске - срыв переговоров по освобождению заложников со стороны ОРДЛО, которые так и не дали нам ответа на наши предложения, а сейчас требуют амнистировать причастных к терактам в Одессе и Харькове!", - написала на своей странице в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.