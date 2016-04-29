Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Дмитрия Гнатюка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, в соболезновании говорится: "Украина понесла невосполнимую утрату – скончался выдающийся деятель культуры эпохи, гениальный певец, великий гражданин. Мы потеряли деятеля культуры, который обогатил национальную и мировую культуру, творчество которого наполняло нас гордостью за родную землю и свой народ".

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В украинской культуре навечно останутся его культурное наследие и уникальный голос, останутся ученики, которые продолжат его дело, подчеркнул президент.

"Скорблю вместе с миллионами поклонников непревзойденного творчества великого мастера. Светлая память о прекрасном человеке и великом патриоте Украины навсегда останется в наших сердцах", - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Дмитрий Гнатюк умер на 92-м году жизни сегодня, 29 апреля.