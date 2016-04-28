У Порошенко рассказали, как жители оккупированного Крыма могут восстановить украинский паспорт

Об этом сообщает Крым.Реалии.

«Если гражданин Украины раньше хотя бы голосовал, например, успел принять участие в выборах, то в любом случае он зарегистрирован в единой базе – в реестре избирателей. И информация о том, что он, как гражданин Украины, раньше принимал участие в выборах, возможно, является основанием для того, чтобы считать его гражданином Украины, который ранее получал паспортный документ», - сказал он.

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Также, Максим Кожемяка советует жителям аннексированного полуострова заранее готовить необходимые для восстановления паспорта документы. В этом случае пересечь административную границу можно будет без паспорта.

«Гражданин, который пересекает административную границу, может засвидетельствовать пограничникам, что цель посещения Государственной миграционной службы для подачи документов, является оформление паспорта. Он имеет при себе свидетельство о рождении, имеет соответствующий пакет документов и уже обратился в государственные органы», - подчеркнул он.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятие в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.