На выезде из Одессы обстреляли пассажирский автобус - СМИ

16:19, 27 апреля 2016
Общество
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На выезде из Одессы, неизвестные обстреляли из травматического оружия пассажирский автобус "Одесса-Киев".

Сейчас пассажиров пересаживают на другой автобус, чтобы продолжить поездку / hram-ua.com

ЧП произошло около 15 часов, сообщает Думская.

По словам диспетчера Центрального автовокзала, когда автобус выехал на Киевскую трассу, к нему подъехали неизвестные люди на автомобиле. Они несколько раз выстрелили по автобусу из травматического оружия, а затем скрылись. Пострадавших нет.

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По словам диспетчера, сейчас пассажиров пересаживают на другой автобус, чтобы продолжить поездку.

В пресс-службе полиции сообщили, что никакой информацией о случившемся пока не располагают, так как с заявлением никто не обращался.

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