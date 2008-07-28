Мусульмане Крыма в третий раз переизбрали муфтием Эмирали Аблаева
03:33, 28 июля 2008Общество
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Муфтием мусульман Крыма уже в третий раз переизбран Хаджи Эмирали АБЛАЕВ.
Об этом корреспондент УНИАН сообщили в Меджлисе крымских татар.
Э.АБЛАЕВ был переизбран в ходе IV Курултая мусульман Крыма, который прошел в эти выходные в Симферополе.
На IV Курултай собралось порядка 300 делегатов – имамы, представители религиозных организаций. Курултай посетило руководство Меджлиса крымских татар.
«Курултай мусульман Крыма проводится раз в четыре года. Э.АБЛАЕВ уже 8 лет пребывал на должности Муфтия мусульман Крыма, и вот он переизбран на эту должность уже в третий раз», - отметили в Меджлисе.
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