Мусульмане Крыма в третий раз переизбрали муфтием Эмирали Аблаева

Муфтием мусульман Крыма уже в третий раз переизбран Хаджи Эмирали АБЛАЕВ.

Об этом корреспондент УНИАН сообщили в Меджлисе крымских татар.

Э.АБЛАЕВ был переизбран в ходе IV Курултая мусульман Крыма, который прошел в эти выходные в Симферополе.

На IV Курултай собралось порядка 300 делегатов – имамы, представители религиозных организаций. Курултай посетило руководство Меджлиса крымских татар.

«Курултай мусульман Крыма проводится раз в четыре года. Э.АБЛАЕВ уже 8 лет пребывал на должности Муфтия мусульман Крыма, и вот он переизбран на эту должность уже в третий раз», - отметили в Меджлисе.