Погода: страдающие от наводнения районы затопит еще больше

27 июля на территории Украины будет облачно с прояснениями. Пройдут дожди, грозы, местами сильные дожди, местами град, в восточных и центральных областях местами шквалы 15-20 м/с, ночью в Карпатах и на Прикарпатье очень сильные дожди. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, на юге и востоке до 22°, днем 21-26°, на востоке и юге до 29°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 28-29 июля сохранится переменная облачность. 28 июля в восточных областях, в Крыму, Приазовье, а ночью и в центральных и южных областях пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с, ночью в восточной части сильные дожди, на остальной территории, а 29 июля в Украине без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в южной части ночью 15-20°, днем 23-28°; в северных и западных (кроме Закарпатья) областях ночью 9-14°, днем 18-23°; на остальной территории ночью 11-16°, днем 20-25°.

30- 31 июля - без существенных осадков, лишь 30 июля днем в Карпатах и на Прикарпатье, а 31 июля днем в северных и центральных областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 8-14°, на побережье морей до 15-19°, днем 18-25°; в южной части и на Закарпатье 23-29°.

В г. Киеве 27 июля будет облачно с прояснениями, дождь, гроза, ночью местами сильный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°; в Киеве ночью 15-17°, днем 24-26°.

28-29 июля переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°.

30- 31 июля без существенных осадков, лишь днем 31 июля пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 8-14°, днем 18-24°.