В Черновцах эвакуируют жителей двух микрорайонов города

В Черновцах из-за подтопления, которое произошло в результате стихийного бедствия и проливных дождей, проходит эвакуация из домов 28 улиц двух микрорайонов города, прилегающих к реке Прут, которая вышла из берегов, и уровень воды которой поднялся больше чем на 3,5-4 метра.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Черновицком оперативном городском штабе по ликвидации последствий стихии, который возглавил городской председатель Черновцов Николай ФЕДОРУК, по состоянию на 7 часов утра полностью затоплено водой около 30 га Калиновского рынка, подтоплены 28 улиц из микрорайонов Старая Жучка и Ленкивцы.

Под контролем городского председателя всю ночь продолжалась эвакуация людей из домов, расположенных на подтопленных улицах. Их расселяли у родственников и в общежитиях.

На эту минуту из-за подтопления автотрассы перекрыт въезд в Черновцы со стороны Ивано-Франковска.

Прекращена работа двух водозаборов в селе Била и Магала.

Подтоплена центральная часть Черновцов, где отсутствует электроснабжение. В городе не работает электротранспорт.

По оперативным данным штаба на утро 26 июля уровень воды в реке Прут снизился приблизительно на 60 см, однако наблюдается новое резкое повышение уровня воды в малых реках Прикарпатья, впадающих в Прут.