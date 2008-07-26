10 лидеров вэб-голосования в проекте "7 природных чудес Украины"

На 25 июля десятка лидеров интернет-голосования в проекте “7 природных чудес Украины” выглядела так:

- Подольские Товтры (Хмельницкая область),

- Оптимистическая пещера (Тернопольская область),

- Днестровский каньон (Винницкая, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая обл.),

- Аскания-Нова (Херсонская область),

- озеро Синевир (Закарпатье),

- Гранитно-степное Побужье (Николаев),

- Буковинские водопады (Черновицкая область),

- Балаклавская бухта с мысами Айя и Фиолент (АР Крым),

- озеро Свитязь (Волынь),

- Мраморная пещера (АР Крым).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инициатора акции, народного депутата Николая ТОМЕНКО.

По информации пресс-службы, за месяц до завершения интернет-голосования по определению гражданами объектов, которые претендуют на звание 7 природных чудес Украины, в голосовании на официальном сайте акции www.7chudes.in.ua за претендентов на природные чудеса уже отдано более 11 тысяч голосов, отмечается в сообщении.

«Главными задачами акции «7 природных чудес Украины» являются пропаганда уникального природного мира Украины, который может стать успешной визитной карточкой нашего государства, а также привлечение внимания общественности и должностных лиц к состоянию объектов украинской природы, их проблемам, угрозам для сохранения и т.п.», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

*** Общенациональная акция «7 природных чудес Украины» продолжается с 1 ноября 2007 года. До февраля 2008 года принимались предложения региональных оргкомитетов, научных и общественных организаций относительно претендентов на участие в конкурсе.

28 февраля Оргкомитетом акции была объявлена сотня участников акции «7 природных чудес Украины». На следующем этапе конкурса области представляли своих номинантов, для чего организовывались соответствующие пресс-туры по Украине.

7 июля по результатам анкетирования экспертов были объявлены финалисты акции – 21 объект, который сейчас и соревнуется за победу.

Научное и экспертное сопровождение акции осуществляется Институтом геологических наук НАН Украины и специалистами биологических, географических и геологических факультетов ведущих вузов страны.

С 7 июля по 26 августа 2008 года продлится интернет-голосование, во время которого граждане смогут избрать свои 7 природных чудес.

26 августа по результатами интернет-голосования и голосования экспертов Оргкомитет общенациональной акции «7 природных чудес Украины» официально объявит победителей. Объявление состоится на территории Киевской крепости.