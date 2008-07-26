Украина планирует расширять проект «Поезд «Викинг».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

«Сейчас мы продлеваем его маршрут, проведены дополнительные переговоры с участием Литвы и турецкой компании по поводу создания совместного консорциума «Черное море», который будет продолжать перевозки из Ильичевска дальше. Ведутся переговоры с Азербайджаном, и я провел переговоры с министром Латвии», - отметил И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в июне заместитель генерального директора Литовской железной дороги Антанас КАМИНСКАС заявил, что маршрут контрейлерного поезда “Викинг” в рамках проекта EAST-WEST может быть продлен в Западную Европу. Также, по его словам, ведутся переговоры с Турцией и Азербайджаном, чтобы направить их грузы и грузы из Казахстана в Европу, используя линию «Викинга».

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта “Викинг” стартовал в статусе международного транспортного интермодального проекта 6 февраля 2003 года. Маршрут “Викинг”, который проходит через Украину, Беларусь и Литву, соединил черноморские контейнерные порты (Одесский, Ильичевский) с портом Клайпеда (Литовская Республика). Поезд соединил цепь морских контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей. Поезд следует по маршруту Ильичевск-Киев-Клайпеда и в обратном направлении. Общая протяжность маршрута – 1733 км. За год поезд перевозит около 400 тыс. TEU.

Контрейлерные перевозки - это транспортировка на железнодорожных платформах маршрутными поездами крупнотоннажных автопоездов (тягачей с полуприцепами, автомобилей с прицепами).

Контрейлер - контейнер, снабженный колесами с пневматическими баллонами автомобильного типа, предназначенный для комбинированных перевозок грузов - автомобильно-водных, автомобильно-железнодорожных или смешанных автомобильно-железнодорожно-водных.