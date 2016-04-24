"Им здесь не место": Минкульт хочет создать агентство для запрета пророссийских артистов

Об этом в интервью "Громадському" заявил министр культуры Евгений Нищук.

«Есть идея о создании агентства, которое бы осуществляло концертную, театральную и гастрольную деятельность. Функция которого еще была бы в том, чтобы выработать те законы, которые бы делали невозможными гастроли, приезды и профессиональную деятельность тех людей, которые так высказываются», - сказал он.

При этом министр отметил, что он против того, чтобы лишь составлять списки таких артистов.

«Я против того, чтобы составлять не то, что списки – черные или белые. Однозначно список должен быть, и очень жесткий, но я бы его в цвет не обрамлял. Я бы его обрамлял в санкции. И о механизме их, мы, собственно, должны договориться с СБУ и с другими органами, как это осуществляется. Конечно, люди, которые унижают достоинство украинского государства, искажают украинскую историю, наших героев, - однозначно, им не место здесь», - сказал Нищук.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о запрете трансляции российских фильмов

По его словам, для механизма запрета российского контента должна быть проведена основательная внутренняя работа «без пресс-конференций и без вынесения на люди многих вещей».

«Сам механизм будет прорабатываться. Я встречаюсь с главой СБУ, я буду встречаться со всеми руководителями и директорами, телевизионщиками и радийщиками», - рассказал Нищук.

Он отметил, что выступает за то, чтобы защищать информационное пространство и наполнять его своим национальным контентом.

«Так делает Франция, которая борется против англоязычного засилия, так делают другие страны», - добавил министр.