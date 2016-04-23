Смерть ребенка в столичном аквапарке: появились новые подробности трагедии (видео)

В какой-то момент малыш остался без присмотра и утонул, в связи с этим 23 апреля аквапарк закрыли, передает ТСН.

Отмечается, что в полиции сейчас квалифицируют гибель в аквапарке как несчастный случай. Предварительная версия - ребенок захлебнулся в бассейне. Все ответы должна дать судмедэкспертиза. Следователи тем временем изучают записи камер наблюдения.

Сообщается, что трагедия произошла в детском бассейне. Несколько бригад скорой пытались реанимировать ребенка около часа, однако помочь не смогли.

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"Мы в любом случае сейчас в рамках производства должны посекундно понимать, что там происходило. Где кто находился, где кто должен быть. Речь идет об администрации учреждения и родителях. Спасатели оказывали помощь, чтобы вернуть мальчика к жизни", - сказала пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик.

В свою очередь свидетели трагедии рассказывают, что ребенок остался без присмотра. В то же время администратор аквапарка рассказал, что спасатель, который работал у бассейна, в котором утонул мальчик, сейчас отстранен от работы.

Владельцы развлекательного заведения - бизнесмены Гари Корогодский и Александр Мелодуд, которые вчера прибыли на место практически сразу, сегодня комментируют ситуацию в социальных сетях. Там они выражают соболезнования семье мальчика и обещают сотрудничать со следствием.

Отметим, что изучить ситуацию уже в понедельник пообещали в Госслужбе по вопросам охраны труда. Между тем, в закрытый из-за такой трагедии аквапарк сегодня идут желающие развлечься.