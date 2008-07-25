Вселенский Патриарх хочет увидеть украинский Иордан (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украину для участия в праздничных мероприятиях по случаю 1020-річчя крещения Киевской Руси прибыл Вселенский патриарх ВАРФОЛОМИЙ I.

В киевском аэропорту “Борисполь” его встречали Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, заместитель министра иностранных дел Юрий КОСТЕНКО, экс-президент Украины Леонид КРАВЧУК, народные депутаты и представители Церкви.

Вселенский патриарх ВАРФОЛОМЕЙ I отмечает, что прибыл в Украину, чтобы помолиться за объединение всех православных христиан страны в единую церковь.

«Мы прибыли сюда, чтобы помолиться вместе с вами за объединение всех православных христиан Украины в единую церковь – церковь вашего народа, церковь вашей страны», - сказал ВАРФОЛОМЕЙ I, добавив, что члены его делегации являются теми, «кто хочет единства и свободы».

Патриарх также отметил, что считает большой честью и приятностью посетить «прекрасную Украину, ее прекрасную столицу Киев – зеленый город».

«Мы прибыли сюда как паломники, как те, кто чрезвычайно ценит общую и братскую славу Украины», - сказал ВАРФОЛОМЕЙ I.

По словам Патриарха, он прибыл в Украину, чтобы увидеть реку Днепр. «Это ваш Иордан, где святились ваши праотцы», - сказал он.

«Мы прибыли сюда, прося благословения святого Владимира и тех многих святых аскетов, которые исповедовали веру в вашей стране, отдать дань памяти тем, кто был замучен в годы лихолетья. Мы пришли, чтобы склонить наши головы перед трагическими жертвами Голодомора», - отметил Вселенский патриарх.

ВАРФОЛОМЕЙ I поблагодарил за приглашение посетить Украину В.ЮЩЕНКО, а также Патриарха Московского АЛЕКСИЯ II за возможность вместе отпраздновать 1020-летие крещения Киевской Руси.

Фото Сергея Светлицкого/УНИАН