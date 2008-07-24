Ющенко намекнул, что повышение цен на транзит газа аукнется Украине

В течение тридцати дней Украина хочет завершить переговоры с Российской Федерацией относительно цены на газ в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Президента, ближайшие две-три недели будут посвящены соответствующим переговорам. Во всяком случае, заметил В.ЮЩЕНКО, украинская сторона хотела бы зафиксировать в течение тридцати дней цену на газ, перспективы поставки российского или среднеазиатского газа в 2009 году, решить вопрос объемов транзита.

«На сегодняшний день нам удалось выйти из того кризиса, прежде всего платежей и отношений между НАК «Нафтогаз» и Газпромом, решить проблемы, которые возникли в конце декабря прошлого года и в первом квартале 2008 года», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Говоря о вопросе изменения цены на транзит газа, В.ЮЩЕНКО заметил, что вопрос цены украинского транзита может возникнуть лишь при одном условии – когда появится формула ценообразования на газ. «Пока цена на газ будет формироваться абсолютно политически, разговоры об изменении тарифа на транзит российского газа или любого другого газа через украинскую территорию являются безосновательными», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он пояснил это тем, что протяжность труб, по которым транспортируется газ из Средней Азии до украинской границы, почти равноценна украинскому пути. И поэтому повышение тарифа одной стороной повлечет повышение тарифа другой стороной», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, вопрос может быть урегулирован лишь после введения «формульного образования цены на газ». «Я думаю, что это одна из основ украинской политики в этом вопросе», - сказал В.ЮЩЕНКО.