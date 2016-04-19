"На их руках кровь и смерть": глава СБУ недоволен приговором, вынесенным ГРУшникам Александрову и Ерофееву

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак сказал сегодня журналистам.

“Скажу, как человек, а не как глава СБУ, я лично не доволен (приговором). Они должны были получить более жесткий приговор за эти действия, которые они совершили, - на их руках кровь и смерть украинских граждан”, - подчеркнул Грицак.

Читайте такжеАдвокат Александрова называет возможное прошение о помиловании неприемлемым

Как сообщал УНИАН, Голосеевский райсуд Киева 18 апреля вынес приговор Александрову и Ерофееву. Их приговорили к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд признал Александрова и Ерофеева виновными по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ведение агрессивной войны (статья 437), участие в террористической организации (статья 258-3), совершение террористического акта, который привел к смерти человека (статья 258 часть 3).

Читайте также"Никого не убивали и не стреляли": Александров и Ерофеев отказались от всех своих показаний

В то же время по трем статьям УКУ суд оправдал Александрова и Ерофеева. Это контрабанда оружия (статья 201), ношение оружия без разрешения (статья 263), нарушение правил пересечения временно оккупированных территорий (статья 332-1).