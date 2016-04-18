Адвокат Александрова называет возможное прошение о помиловании неприемлемым

Об этом он сказал в эфире "Громадського ТБ".

По словам Рыбина, сегодня у него состоялся разговор с адвокатом осужденной в России украинской летчицы Надежды Савченко Ильей Новиковым.

"Предложено было буквально следующее: отказываетесь писать апелляцию, пишете заявление на помилование, а мы со своей стороны каким-то образом повлияем на процесс обмена (Савченко на российских спецназовцев - УНИАН). Сразу же хочу сказать: это неприемлемое условие для нас", - заявил защитник Александрова.

По его словам, вопрос Савченко и российских ГРУшников необходимо "решать немножко по-другому", исключив всеобщее внимание к соответствующим переговорам.

Также адвокат сообщил, что лишь завтра обсудит с Александровым возможную апелляцию на приговор.

"Мой подзащитный своего мнения по поводу приговора еще не высказывал. Завтра я встречусь с Александром, и мы этот приговор обсудим", - отметил Рыбин.

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Как сообщал УНИАН, Голосеевский райсуд Киева сегодня, 18 апреля, приговорил к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Суд признал их виновными в ведении агрессивной войны (статья 437 УК Украины), участии в террористической организации (статья 258-3) и совершении террористического акта, приведшего к смерти человека (статья 258 часть 3).

Капитана Ерофеева и сержанта Александрова задержали силы АТО 16 мая 2015 года в Луганской области. Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.