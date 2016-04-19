Мэра Вышгорода выпустили из СИЗО под залог: говорит, что не ожидал такого (видео)

Как сообщает телеканат "112 Украина", Момот заявил, что надеется, что его дело передадут в Национальное агентство по предотвращению коррупции.

"Это будет объективно. Этим делом занимается прокуратура Киевской области, которая, как отмечали мои защитники, не имеет права этим заниматься, потому что вменяемая мне якобы сумма взятки превышает ту сумму, которой может заниматься прокуратура Киевской области", - прокомментировал Момот.

Мэр отметил, что будет выполнять свои должностные обязанности.

«Меня от должности пока не отстранили. Я обязан исполнять обязанности городского головы», - заявил Момот в ходе прямого включения после выхода из СИЗО.

Также он заявил, что не ожидал, что за него внесут залог и был готов провести 2 месяца под стражей.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Служба безопасности Украины и прокуратура Киевской области заявили о задержании мэра Вышгорода, который якобы требовал взятку в 1 миллион евро, и пятерых посредников.

По утверждению правоохранителей, мэр требовал взятку от представителя одной из строительных компаний за нерасторжение договора на аренду земельного участка и несоздание препятствий во время застройки микрорайона.

17 апреля Печерский районный суд Киева избрал Момоту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривень. 18 апреля за Момота был внесен залог.