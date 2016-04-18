За мэра Вышгорода внесли 5-миллионный залог

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Вышгородской районной государственной администрации Александр Горган.

По его словам, 2,585 миллиона гривенть внесла жена лидера депутатской группы "Воля народа" в Верховной Раде Ярослава Москаленко.

Еще 1,4 миллиона внес народный депутат Юрий Деревянко - один из лидеров партии "Воля", от которой баллотировался Момот.

Также 1 миллион гривень внес руководитель треста "ПивденАтомЭнергоБуд" Сергей Костырко.

Еще 15 тысяч гривень, по данным Горгана, внесли "неравнодушные жители Вышгорода через счет Марины Момот - жены вышгородского мэра".

"Алексея Момота согласно постановлению суда должны освободить в течение одного дня с момента получения документа с отметкой банка, подтверждающего внесеснне средств на счет. Документы адвокаты уже везут в учреждение, где он сейчас содержится", - отметил председатель РГА.

Напомним, 14 апреля Служба безопасности Украины и прокуратура Киевской области сообщили, что в ходе совместной операции были задержаны мэр одного из райцентров Киевщины (которым оказался Момот), якобы требовавший взятку в 1 миллион евро, а также 5 посредников.

По утверждению правоохранителей, мэр требовал взятку от представителя одной из строительных компаний за нерасторжение договора на аренду земельного участка и несоздание препятствий при застройке микрорайона.

Четырех посредников мэра правоохранители задержали в центре Киева, когда они перечисляли в отделении одного из банков первую часть взятки в размере 200 000 евро. Еще одного пособника задержали в одном из ресторанов, когда представитель застройщика передавал ему документы на имущественные права нежилой недвижимости общей площадью 2800 квадратных метров и стоимостью более 700 000 евро.

Момота же задержали в его служебном кабинете после передачи денег и документов.