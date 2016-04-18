На Хмельнитчине перевернулся автобус с людьми - на ходу отлетело колесо (фото)

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области, 18 апреля около 7.30 вблизи райцентра Волочиск в аварию попал рейсовый автобус сообщением «Волочиск-Лозовая», который направлялся в районный центр. У автобуса на ходу отлетело левое переднее колесо, и он съехал в кювет. За помощью к медикам обратились 17 пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних студентов.

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На месте продолжает работу следственно-оперативная группа Волочисского отделения полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.