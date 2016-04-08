В Перу автобус упал в ущелье, есть погибшие

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на канал Peru21.

ДТП произошло неподалеку от города Инти в провинции Куско. Машина на опасном горном повороте выехала за пределы трассы и рухнула в ущелье, где протекает река Мапачо.

Читайте такжеВ автокатастрофе в Гане погибли более 70 человек

Согласно последним данным, погибли не менее 15 человек, около 30 ранены. По другой информации, число погибших — не менее 40, еще 14 получили травмы.

Причина трагедии пока неизвестна. Предположительно, водитель не справился с управлением на сложном участке. На месте работают спасатели и полиция.

Читайте такжеВ Перу в результате ДТП погибло более 34 человек