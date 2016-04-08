В Перу автобус упал в ущелье, есть погибшие
23:31, 08 апреля 2016Мир
301 0
В Перу автобус с людьми упал в ущелье, погибли не менее 15 человек.
Погибли не менее 15 человек, около 30 ранены / Constantino Quispe/Cusco Noticias
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на канал Peru21.
ДТП произошло неподалеку от города Инти в провинции Куско. Машина на опасном горном повороте выехала за пределы трассы и рухнула в ущелье, где протекает река Мапачо.
Читайте такжеВ автокатастрофе в Гане погибли более 70 человек
Согласно последним данным, погибли не менее 15 человек, около 30 ранены. По другой информации, число погибших — не менее 40, еще 14 получили травмы.
Причина трагедии пока неизвестна. Предположительно, водитель не справился с управлением на сложном участке. На месте работают спасатели и полиция.
Читайте такжеВ Перу в результате ДТП погибло более 34 человек
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter