На Буковине 13-летнюю девочку мать превратила в сексуальную рабыню

Жительницу одного из сел Хотинского района Черновицкой области работники правоохранительных органов обвиняют в «разврате и торговле ребенком», поскольку та сдавала свою 13-летнюю дочь в сексуальное рабство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник криминальной милиции по делам детей УМВД Украины в Черновицкой области Николай БАСАРАБ.

По его словам, женщина брала у клиентов своей дочери по 30-50 гривен, а также принуждала ее за деньги выполнять у людей разные хозяйственные работы. По словам Н.БАСАРАБА, женщина проживала только с дочерью, отца у которой не было. Задержанная нигде не работала, однако регулярно получала деньги и помощь по хозяйству от мужчин, которые пользовались секс-услугами несовершеннолетней девочки.

«Мы получили оперативную информацию, что женщина сдает в сексуальное рабство дочь. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) и статье 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины», - сообщил Н.БАСАРАБ.

В случае доказательства вины в суде женщине грозит от 5 до 12 лет заключения.

Работники правоохранительных органов обещают привлечь к ответственности также и тех, кто пользовался услугами ребенка.