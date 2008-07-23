Хорошковский сказал, какие средства "спасут" украинскую таможню

В 2009 году для удовлетворения потребностей украинской таможни необходимо выделить приблизительно 3 млрд. грн.

Об этом в интервью газете “День” (№128 от 23 июля) заявил председатель Государственной таможенной службы Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

«Эти средства необходимо направить на повышение зарплаты сотрудникам таможни хотя бы на 50%, увеличение капитальных расходов, если мы хотим успеть развить наши таможенные границы к началу Евро-2012. Увеличивать финансирование на такие цели нужно в 2009, 2010 годах, а не в 2012, потому что в таком случае таможенные пропускные пункты будут готовы только к 2015 году. Также необходимо заложить средства на приобретения технических средств, без которых таможня всегда будет уязвимой, ведь физически нельзя проработать все количество импорта, который идет через границу. И последнее, выделять деньги на разработку и внедрение программирования”, - объяснил В.ХОРОШКОВСКИЙ.