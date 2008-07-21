Каждому 3-му финалисту конкурса природных чудес грозит уничтожение

Каждый пятый из 100 объектов, которые претендуют на статус природных чудес Украины, и каждый третий из 21 объекта, которые уже определены финалистами конкурса «семь природных чудес Украины» находятся под угрозой уничтожения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сегодня заявили председатель общественной организации «Национальный экологический центр Украины» (НЭЦУ) Игорь СИРЕНКО и вице-президент Благотворительного фонда «Киевская ландшафтная инициатива» Владимир КОЛИНКО.

Как подчеркнул И.СИРЕНКО, по убеждению защитников природы конкурс «Семь природных чудес Украины» должен перерасти во Всеукраинскую кампанию по спасению природных объектов Украины. По его информации, соответствующее обращение об объединении усилий во имя сбережения уникальных природных объектов от НЭЦУ было направлено инициатору конкурса и председателю оргкомитета по его проведению, народному депутату Николаю ТОМЕНКО, на что получен положительный ответ. В частности, по словам И.СИРЕНКО, Н.ТОМЕНКО выступил с инициативой о проведении вместе с Министерством охраны природы круглого стола по проблемам природных чудес Украины.

«Наши организации готовы выступить с научной, экспертной поддержкой этого начинания. И фактически мы начинаем кампанию сохранения природных чудес Украины. На наш взгляд, хотя бы те 100 объектов, которые вошли в первый перечень (участников конкурса – УНИАН), должны быть сохранены на 100 процентов», - отметил руководитель НЕЦУ.

На пресс-конференции также шла речь, что представители НЭЦУ и БФ "Киевская ландшафтная инициатива" давно занимаются проблемами многих объектов - претендентов на статус природных чудес Украины, которым угрожает уничтожение, в частности, Дунайского биосферного заповедника; Черноморского биозаповедника; регионального парка «Гранитно-степное Побужье» в Николаевской области; поймы реки Десна и других.

Заместитель председателя НЭЦУ Алексей ВАСИЛЮК отметил, что, несмотря на конкурс, к защитникам природы продолжает поступать информация о новых попытках разрушить тот или другой объект, который вошел в перечень самых выдающихся природных чудес страны.

В частности, это касается Балаклавской бухты с мысами Айя и Фиолент - эту территорию намерены застроить дачами и соорудить там многоэтажный гостиничный комплекс. Организация также имеет информацию о самозахватах под строительство территории Национального природного парка «Синевир», где расположено самое большее озеро Закарпатья; о попытках устроить состязания по подчинению горы Говерла сторонниками экстремального спорта - автолюбителями на джипах, что разрушает экосистему заповедной территории.

В свою очередь В.КОЛИНКО отдельно остановился на проблемах природных объектов, которые расположены на территории Киева. Он выразил сожаление по поводу того, что столица не имеет ландшафтного архитектора. «Киев по своей сути может претендовать на одно из чудес света – ландшафтных чудес», - сказал вице-президент Благотворительного фонда, подчеркнув, что сегодня «стирается лицо Киева».

В.КОЛИНКО напомнил о столичных застройках, в частности, Пейзажной аллеи; Днепровских склонов, которые планировалось раньше внести в перечень объектов, которые находятся под защитой ЮНЕСКО; берегов Днепра; Совского урочища, которое является “природным экологическим коридором”; Замковой горы и тому подобное.

Отдельно экологи остановились на решении Киевсовета об уменьшении территории заказника Жуков остров, в соответствии с которым из 1 тыс. 630 га заказника 1 тыс. 446 га лишены заповедного статуса. Как подчеркнул А.ВАСИЛЮК, изъятая территория отдана под застройку 15-ти кооперативам, и строительство, которое повлечет уничтожение природы заповедника, может начаться уже в ближайшее время.

В.КОЛИНКО также предложил организовать и провести отдельный конкурс «7 природных чудес Киева», чтобы обратить внимание общественности и властей на природный фонд Киева.

Справка УНИАН. Конкурс «Семь природных чудес Украины» является вторым этапом всеукраинской акции «Семь чудес Украины», где было избрано семь лучших историко-культурных и архитектурных объектов страны.

Целью избрания семи природных чудес является пропаганда уникального природного мира Украины и привлечение внимания к объектам, которые могут заинтересовать не только украинских, но и зарубежных туристов.

Акция началась в марте 2008 года, а 26 августа, к дню Независимости Украины, после проведения Интернет-голосования и экспертной оценки, будут объявлены 7 природных чудес – победители акции.

6 июля был объявлен 21 финалист всеукраинской акции «Семь природных Чудес Украины». 7 июля началось Интернет-голосование на официальном сайте http://7chudes.in.ua, где каждый желающий может избрать свои семь природных чудес.

Среди организаторов этой акции - Государственная служба туризма и курортов Украины, Комитет Верховной Рады по вопросам молодежной политики, спорта и туризма, Национальная радиокомпания Украины, канал ICTV, журнал «Мандри» и много других средств массовой информации.

Научное и экспертное сопровождение мероприятия осуществляет Институт геологических наук НАН Украины и специалисты географических и геологических факультетов ведущих вузов страны.