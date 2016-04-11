Власти Харькова рассказали, что будет на месте памятника Ленину на площади Свободы

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова.

«Площадь просто будет увеличена: где брусчатка - продолжим брусчаткой, где асфальт - продолжим асфальтом. Уже есть эскизный проект. Напомню, что исторически в свое время там как раз и была площадь», - сказал он.

Терехов добавил, что сквер, расположенный за постаментом, тоже будет реконструирован, и сейчас прорабатываются возможные варианты.

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По словам заместителя мэра, работы по демонтажу постамента продлятся около трех дней, их выполняет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию.

«Нам нужно сделать очень большой объем работ. Демонтаж постамента закончим дня за три, потом перейдем к вывозу демонтированного, дальше начнем разбирать лестницу, а потом - основу. Это место надо полностью выровнять. Как известно, там проложены инженерные коммуникации, а также рядом проходит "тело" метрополитена, поэтому нужно все аккуратно сделать, чтобы не нанести вреда», - отметил Терехов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 апреля, в Харькове начали демонтаж постамента некогда крупнейшего в Украине памятника Ленину на площади Свободы. Сама скульптура была снесена с постамента в конце сентября 2014 года во время митинга проукраинских сил.