"Инвестиций не будет": главарь луганских боевиков Плотницкий назвал "ЛНР" банановой республикой (видео)
Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий назвал свою "республику" банановой из-за отсутствия инвестиций.
Об этом он заявил на заседании "совета министров".
"А реализация наших бюджетных программ каким образом у вас учтена? Куда это все? Где оно у нас? Инвестиционного развития у нас вообще нет. Мы настолько банановая республика, что нам никто рубля сюда не привезет. Инвестиций не будет", - заявил Плотницкий.
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Как сообщал УНИАН, 22 марта в пресс-центре СБУ заявили о завершении следователями Службы безопасности заочного досудебного расследования уголовного производства по подозрению Плотницкого в совершении ряда преступлений.
В пресс-центре СБУ отметили, что Плотницкий обвиняется в совершении террористического акта по предварительному сговору с группой лиц. Совместно с организованной преступной группой он также участвовал в похищении и незаконном лишении свободы старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Савченко, в ее незаконной переправке через государственную границу.
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В рамках уголовного производства расследовалось совершение главарем "ЛНР" преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258 (теракт), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) Уголовного кодекса Украины.
По поручению прокуратуры Киева сторонам уголовного производства сообщено о завершении досудебного расследования и открыты его материалы для ознакомления.