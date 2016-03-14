Глава Минобороны Польши назвал Смоленскую катастрофу терактом

Об этом сообщает Радио Польша.

«Сейчас терроризм используется против западных государств как инструмент провокации потока миграции с целью дестабилизации европейского континента. Стоит помнить, что Польша стала первой жертвой терроризма в 1930-е годы. После Смоленской катастрофы мы можем говорить, что Польша стала первой жертвой терроризма в рамках современного конфликта, который разворачивается на наших глазах», - заявил 13 марта в Торуни министр обороны Польши Антони Мацеревич во время своего выступления на международной конференции «Современная политика: конфликты и терроризм».

Читайте такжеПольша готова подать иск против России в ЕСПЧ из-за расследования крушения самолета Качиньского

Говоря о Катынском расстреле 1940 года, министр Мацеревич отметил, что «геноцид лежит у истоков нынешней ситуации в России».

Он добавил, что «не указывает на какие-то конкретные действия власти». При этом, по его словам, «на российском народе по-прежнему лежит клеймо молчания о том, что случилось в советский период с их предками».

«Только независимая Польша может громко заявить о Катынском геноциде. Так казалось еще в 2009 году. Однако мы поняли, что попытка поднять этот вопрос вызвала реакцию, которой не ожидал никто в мире. Эта реакция принесла смерть для всей польской элиты. Я имею в виду гибель польской делегации под Смоленском», - подчеркнул глава минобороны Польши.

«Терроризм является порождением социалистически-советских идей и его не существовало в истории западного христианского мира», - считает министр Мацеревич.

«Мы прекрасно видим это на примере истории последних 10 лет. Без сомнения, вооруженному нападению на Грузию предшествовала внутренняя диверсия. Без сомнения, целью того, что произошло под Смоленском, было лишение Польши лидерства, которое вело нас к независимости. Очередными шагами было нападение на Украину, оккупация промышленной части страны, катастрофа самолета малазийских авиалиний, вмешательства в ситуацию в Сирии», - отметил он.

«Польша является членом НАТО и сможет противостоять этому, а также получит время на восстановление армии, которая станет гарантией польской безопасности», - добавил глава оборонного ведомства Польши.

Как сообщал УНИАН, польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными лицами на борту разбился при заходе на посадку на военный аэродром в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катынской трагедии. Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой.

Польская и российская комиссии авиационных экспертов называли основной причиной катастрофы ошибку пилотов.

Сторонники крупнейшей оппозиционной партии Польши "Закон и справедливость" (PiS), соучредителем которой был Лех Качинский убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь польского президента, и заявляют, что польская и российская власть всячески скрывают это.