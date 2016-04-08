Люди чаще обращаются в полицию: Деканоидзе объяснила рост информации о преступлениях

Об этом в эфире "5 канала" заявила председатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

"На преступность влияет очень много факторов. Самые главные три фактора: социально-экономическая ситуация в стране, которая, к сожалению, не улучшается, а ухудшается. Это факт, мы никуда от этого не денемся. Да, есть проблема с перемещением оружия, так как когда утихает война и становится более-менее тихо, так есть поток оружия, который возвращается с фронта в центральную Украину. И еще третий фактор, я хочу подчеркнуть, есть регистрация, а преступность выросла не только с 1 января 2016 или 7 ноября 2015, когда заработала Национальная полиция. Потому что люди обращаются", - отметила она.

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Глава Нацполиции добавила: "Если мы будем говорить о реформах, мы почти в 25 областных центрах сделали call-центр 102, куда люди звонят и обращения очень выросли. Выросла регистрация преступности, их фиксируют больше. Никто не скрывает. И полицейские знают, что если они будут скрывать преступность - это будет тогда негативно отражаться на них".

Как сообщал УНИАН, ранее Хатия Деканоидзе заявила, что с появлением новой полиции в Украине выросла статистика преступлений, потому что полиция начала регистрировать абсолютно все случаи. По ее словам, тяжких преступлений становится меньше, но есть проблема имущественных краж.