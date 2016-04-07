Бифштекс на крови

Скандал с попыткой открыть кафе в здании Дома профсоюзов на Майдане приобрел совершенно отвратительный характер.

Как известно, после того, как в этом доме по требованию возмущенных киевлян закрыли кафе сети L’kafa, там спустя непродолжительное время открылось кафе под названием «Каратель».

По форме это пародия на знаменитую львовскую «Криївку», только с эксплуатацией темы Евромайдана. По сути же это циничное кощунство – открывать пищевкусовое заведение в центровом месте с расчетом на гостей Киева, в месте, где два года назад погибали люди. Особую пикантность ситуации придает личность хозяина этого бизнеса (который во время L’kafa выдавал себя за адвоката) Ивана Балабана – человека с одиозной репутацией выходца из криминальной среды, рейдера и жулика. Впрочем, порядочный человек до такой затеи не додумается по определению.

Не хочется выслушивать аргументы профсоюзных деятелей, сдавших Балабану помещение под кабак. Мол, пожар был не совсем тут, а в десяти метрах правее или левее, и кровь была не здесь, а чуть дальше, так что тут вполне морально жрать и плясать. Противно.

Но уже совершенной вишенкой на сомнительном торте от «Карателя» стало то, что здесь нашли приют выгнанные спецназом из отеля «Лыбидь» люди в камуфляже, представляющиеся бойцами батальона «Айдар». Они уже с рвением, достойным зоны АТО, «защитили» злополучное кафе от попыток городских коммунальщиков оградить место забором. Потому что киевская власть заявила о незаконности пребывания там кафе и о решимости убрать «генделык» с Майдана.

Как говорится у родившегося в Киеве классика, это какой-то позор. И, к сожалению, в таком позоре нет ничего экстраординарного. Всякая революция выносит на взбаламученную поверхность разную нечисть, которая, прикрываясь революционной фразой, пением гимна и давними боевыми наградами, творит поганые дела. И когда вчерашние революционеры парадоксальным образом идут обслуживать (за ночлег и харчи) тех, против кого народ и выходил на Майдан, тут даже особо и удивляться не приходится.

У того же классика сказано: «Где же я буду харчеваться? Я без пропитания оставаться не могу».

Подобному креативу нет пределов. Но надо же иметь хоть какую-то совесть. А то ведь почему бы, например, не открыть кабак «Бабий Яр» в известном всему миру месте? Представляете меню: кошерная котлета «Дамский портной», пиво «Шуцман», стейк «Ляжка полицая», коктейль «Пулеметчик», комплимент от шефа – суфле «Куреневская трагедия». Туристы косяком пойдут. Не представляете? Кусок в глотку не полезет? Вот и в «Карателе» то же самое.

Если эту пищеточку не закроют в ближайшее время – о Революции достоинства и Небесной сотне лучше больше не вспоминать. Они были не про это.

Игорь Левенштейн