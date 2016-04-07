Новейший столичный стрит-арт: как выглядят самые яркие муралы в Киеве (фотогалерея)

15:57, 07 апреля 2016
Общество
1318 1

В последнее время на улицах столицы все чаще можно встретить плоды уличного искусства - муралы.

Портрет Леси Украинский создан в рамках проекта CityArt. Автор граффити - австралийский стрит-арт-художник Гвидо Ван Хелтен
Портрет Леси Украинский создан в рамках проекта CityArt. Автор граффити - австралийский стрит-арт-художник Гвидо Ван Хелтен /  © УНИАН
Граффити, на котором изображен мальчик, который играет бумажными самолетиками, на здании по улице Горького (Антоновича), сорок восьмой
Граффити, на котором изображен мальчик, который играет бумажными самолетиками, на здании по улице Горького (Антоновича), сорок восьмой /  © УНИАН
Киеве на фасаде 14-этажного жилого дома австрийский художник Гвидо Ван Хелтен создал мурал. Рисунок посвященный красоте украинских женщин
Киеве на фасаде 14-этажного жилого дома австрийский художник Гвидо Ван Хелтен создал мурал. Рисунок посвященный красоте украинских женщин /  © УНИАН
Граффити с изображением украинской гимнастики Анны Ризатдиновой
Граффити с изображением украинской гимнастики Анны Ризатдиновой /  © УНИАН
© УНИАН
Мурал, посвященный журналистам, на стене жилого дома по ул. О. Гончара, 24-А
Мурал, посвященный журналистам, на стене жилого дома по ул. О. Гончара, 24-А /  © УНИАН
Мурал на фасаде 5-этажного дома в Киеве
Мурал на фасаде 5-этажного дома в Киеве /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Мурал, посвященный Михаилу Грушевскому, на ул. Сечевых Стрельцов, 75
Мурал, посвященный Михаилу Грушевскому, на ул. Сечевых Стрельцов, 75 /  © УНИАН
Мурал, посвященный проблеме глобального потепления
Мурал, посвященный проблеме глобального потепления /  © УНИАН
Мурал, посвященный ''белым'' воронам
Мурал, посвященный "белым" воронам /  © УНИАН
Мурал с изображением гетмана Павла Скоропадского
Мурал с изображением гетмана Павла Скоропадского /  © УНИАН
Мурал на религиозную тематику на фасаде жилого дома на проспекте Победы 73/1
Мурал на религиозную тематику на фасаде жилого дома на проспекте Победы 73/1 /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Мурал на улице Ольгинской в Киеве
Мурал на улице Ольгинской в Киеве /  © УНИАН
Мурал, на котором изображен путешественник, ищущий выход из лабиринта, на улице Дмитриевской в Киеве
Мурал, на котором изображен путешественник, ищущий выход из лабиринта, на улице Дмитриевской в Киеве /  © УНИАН
© УНИАН

Художники выбирают в качестве полотен стены домов, и эти картины поражают своими масштабами, превращая здания в огромные арт-объекты.

Читайте такжеХудожники из Северной Ирландии предложили мариупольцам нарисовать собственный герб города (фото)

Чаще всего художники выбирают социальные, культурные и исторические темы.

УНИАН собрал самые яркие из муралов, которые украсили украинскую столицу в последнее время.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter