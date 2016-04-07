Новейший столичный стрит-арт: как выглядят самые яркие муралы в Киеве (фотогалерея)

Художники выбирают в качестве полотен стены домов, и эти картины поражают своими масштабами, превращая здания в огромные арт-объекты.

Читайте такжеХудожники из Северной Ирландии предложили мариупольцам нарисовать собственный герб города (фото)

Чаще всего художники выбирают социальные, культурные и исторические темы.

УНИАН собрал самые яркие из муралов, которые украсили украинскую столицу в последнее время.