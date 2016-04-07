Новейший столичный стрит-арт: как выглядят самые яркие муралы в Киеве (фотогалерея)
15:57, 07 апреля 2016Общество
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В последнее время на улицах столицы все чаще можно встретить плоды уличного искусства - муралы.
Художники выбирают в качестве полотен стены домов, и эти картины поражают своими масштабами, превращая здания в огромные арт-объекты.
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Чаще всего художники выбирают социальные, культурные и исторические темы.
УНИАН собрал самые яркие из муралов, которые украсили украинскую столицу в последнее время.
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