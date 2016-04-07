Суд избрал личное обязательство в качестве меры пресечения адвокату ГРУшника Соколовской
Апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу адвоката российского военнослужащего Евгения Ерофеева Оксаны Соколовской.
Как сообщает "Украинская правда".
"Обязать Соколовскую прибывать по первому требованию следователя прокурора или следственного судьи", - огласил решение председательствующий судья Александр Бец.
Прокуратура Киевской области обвиняет Соколовскую в том, что она ударила ножом человека по фамилии Крамаренко. Сторона обвинения просила Апелляционный суд Киева отменить постановление Шевченковского районного суда Киева об отказе в заключении адвоката под стражу.
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Полиция Киевской области расследует дело против Соколовской по ч. 1 ст. 121 (умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения) УК Украины.
Сама Соколовская считает дело против нее проявлением давления из-за работы в деле Ерофеева.