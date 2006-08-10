Суд вынес приговор охраннику офиса Ахметова

Калининский районный суд Донецка 8 августа осудил и сразу же амнистировал одного из охранников офиса ЗАО "Люкс", которого обвиняли в препятствовании законной деятельности журналистов.

Как сообщила УНИАН журналистка “5-го канала” Алёна КОЧКИНА, охранник обвинялся в том, что в мае 2005 года он безосновательно и противозаконно запрещал ей проводить видеосъемку Ботанического сада и подъездной дороги к ЗАО "Сармат" и ЗАО "Люкс" в Донецке. (По информации некоторых СМИ, на территории Донецкого ботанического сада располагается резиденция Рината АХМЕТОВА и закрытый гостиничный комплекс. - УНИАН). При этом обвиняемый закрыл объектив видеокамеры своей фуражкой, который удерживал возле объектива на протяжении пяти минут, чем помешал А.КОЧКИНОЙ свободно собирать информацию для выполнения редакционного задания в полном объеме.

Как сообщила А.КОЧКИНА, адвокаты обвиняемого обратились в суд с ходатайством об амнистии их подзащитного. Суд признал охранника виновным в препятствовании деятельности журналистов, но ввиду того, что он обвиняется в совершении преступления, которое не является тяжким, к уголовной ответственности привлечен впервые, ранее не судим, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд вынес постановление о применении к нему закона об амнистии.

Кроме того, сообщила А.КОЧКИНА, во время дополнительного расследования данного уголовного дела 1 июля 2006 года прокуратурой Донецкой области было возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбора 13 мая 2005 года неустановленными лицами информации о журналистке А.КОЧКИНОЙ и операторе ТРК "Экспрес-информ" (ст. 182 Уголовного кодекса Украины). По словам А.КОЧКИНОЙ, материалы скрытого видео-наблюдения за журналистами хранились в компьютерном системном блоке, изъятом во время обыска в одной из комнат административного здания ЗАО "Люкс" в г. Донецке.

Как отметила корреспондентка программы “Закрытая зона” А.КОЧКИНА, сейчас уголовное дело, возбуждено по факту незаконного сбора информации о журналистах, находится в производстве органов досудебного следствия. Однако, по ее словам, прокуратура Донецкой области считает, что незаконные действия охранника, который препятствовал журналистам в осуществлении ими законной журналистской деятельности и скрытое видео-наблюдение за журналистами никак не связаны между собой.

В понедельник в агентстве УНИАН состоится пресс-конференция А.КОЧКИНОЙ и ее адвоката.