В Одессе задержали замглавы Овидиопольской РГА, требовавшего взятку в $30 тысяч

Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновник требовал деньги от местного бизнесмена за согласование градостроительной документации на земельном участке площадью 2 гектара. На этих землях, расположенных на территории одного из сельсоветов района, предприниматель планировал возведение гостинично-развлекательного комплекса.

Сотрудники спецслужбы задержали чиновника в центре Одессы во время получения 5 тысяч долларов. В целом задокументировано вымогательство зампредом райадминистрации 30 тысяч долларов.

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В рамках открытого уголовного производства чиновнику будет объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления других возможных фактов вымогательства взяток должностным лицом и его сообщников среди чиновников райгосадминистрации.