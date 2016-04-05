Гослесагентство с июля 2015 года выявило в Волынской области самовольных рубок на общую сумму 11,5 млн грн

Об этом сообщила первый заместитель председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристина Юшкевич.

По ее словам, работниками государственной лесной охраны Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства при проведении ревизий в течение II полугодия 2015 года и І квартала 2016 года были выявлены самовольные рубки на общую сумму 11 524,4 тыс. грн.

"Благодаря усилиям и слаженной работе лесоводов Волыни и сотрудников Службы безопасности Украины, в области удалось не только остановить канал теневого оборота древесины, поступавшей на нелегальные пилорамы от лесонарушителей, но и разоблачить оборот поддельных документов, поскольку на их основании из страны экспортировалась похищенная древесина. С другой стороны – ворованная лесодревесина после переработки шла на экспорт в виде заготовок на европоддоны", – рассказал и.о. начальника Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александр Кватирко.

Как отмечают в пресс-службе агентства, усилия волынских лесников и сотрудников правоохранительных органов и в дальнейшем будут направлены на недопущение теневого оборота древесины.

"Этот вопрос требует комплексного подхода для его решения, ведь пока будет длиться нелегальный сбыт древесины и возможность незаконного вывоза ее за границу, до тех пор в стране будет существовать проблема теневого деревобизнеса", – подчеркнула Кристина Юшкевич.

Как ранее сообщал УНИАН, Гослесагентство намерено с 1 июля ввести систему электронного учета древесины.