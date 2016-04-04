Суд перенес рассмотрение дела "бриллиантовых" прокуроров

Речь идет о бывшем заместителе начальника Главного следственного управления ГПУ Владимире Шапакине и экс-заместителе прокурора Киевской области Александре Корнийце, а также предпринимателе Валерие Гибаленко.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вынес сегодня председательствующий в коллегии судей Дмитрий Валигура, удовлетворив ходатайство адвокатов.

Таким образом, суд предоставил до 19 апреля время адвокатам для ознакомления с доказательствами, которые сегодня предоставила суду сторона обвинения по делу "бриллиантовых" прокуроров.

Также в ходе судебного заседания обвиняемый Корниец просил суд приобщить к материалам уголовного производства в качестве доказательств оригиналы аудио- и видеозаписей негласного проведения оперативно-следственных действий. Суд в этом отказал, поскольку участники процесса еще не определяли, где - оригиналы, а где - копии.

Также суд отказал Корнийцу в вызове в качестве свидетелей некоторых работников СБУ, МВД, в той или иной степени причастных к расследованию его дела. Суд объяснил этот свой отказ тем, что указанные работники могут предоставить только объяснение принципов своей работы, а не детали по существу.

Следующее судебное заседание по делу "бриллиантовых" прокуроров запланировано на 09.30 19 апреля.

Как сообщал УНИАН, бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Также во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Кроме того, был задержан предприниматель Гибаленко, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых" прокуроров в суд.