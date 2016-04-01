Докладчики ПАСЕ по правам человека на оккупированном Донбассе посетят Украину с 4 по 7 апреля

Как сообщила пресс-служба ПАСЕ, визит будет осуществляться в контексте подготовки докладов относительно средств правовой защиты прав человека на украинских территориях за пределами контроля украинских властей и политических последствий кризиса в Украине.

В частности, евродепутаты встретятся в Киеве со спикером Верховной Рады Украины, министрами иностранных и внутренних дел, а также с руководителями политических фракций и членами украинской делегации в ПАСЕ. Также запланированы встречи с представителями Меджлиса крымскотатарского народа, международного дипломатического сообщества, представителями гражданского общества и СМИ, а также со свидетелями нарушений прав человека.

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В Мариуполе запланированы встречи докладчиков ПАСЕ с представителями местных властей, международных организаций, а также с жителями оккупированных территорий, жертвами и свидетелями нарушений прав человека и представителями местных неправительственных организаций. Кроме того, они также посетят места ракетных обстрелов, один контрольно-пропускной пункт для лиц, желающих пересечь демаркационную линию, и прежнее место незаконного содержания под стражей.

В Днепропетровске докладчики встретятся с представителями международных и местных неправительственных организаций.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина инициирует дебаты по делу Савченко на апрельской сессии ПАСЕ.