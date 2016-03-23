Украина инициирует дебаты по делу Савченко на апрельской сессии ПАСЕ

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе БПП.

"Только что инициировал срочные прения по делу Савченко на апрельской сессии ПАСЕ. Надеюсь, Бюро Ассамблеи их утвердит", - сообщил Арьев.

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Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Также суд приговорил Савченко к штрафу в размере 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.