Украина инициирует дебаты по делу Савченко на апрельской сессии ПАСЕ
Глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев инициирует срочное рассмотрение вопроса по осуждению российским судом украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко на апрельской сессии ПАСЕ.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе БПП.
"Только что инициировал срочные прения по делу Савченко на апрельской сессии ПАСЕ. Надеюсь, Бюро Ассамблеи их утвердит", - сообщил Арьев.
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Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.
Также суд приговорил Савченко к штрафу в размере 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».
Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.
Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.