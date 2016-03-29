В ГПУ призвали журналистов и депутатов не втягивать прокуратуру в политику

В Генеральной прокуратуре Украины призывают журналистов и депутатов не втягивать прокуратуру в политику и прекратить популизм в отношении органов прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко на брифинге.

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"Хватит популизма. Прошу всех вас, уважаемые коллеги журналисты. Мы просим народных депутатов Найема, Соболева, Лещенко, других важных персон остановиться, не втягивать прокуратуру в политику. Прокуратура - это правоохранительный орган. Помогайте нам законами, помогайте нам реформированием, помогайте нам другими моментами, но заявления, которые не базируются на правде, такие, как подчиненных Давида (Сакварелидзе) обыскали ... Еще раз повторяю: ни один человек не обыскан", - подчеркнул Куценко.

Прокурор заявил, что такие действия не соответствуют действительности и будоражат общество.

"Недопустимы и заявления отдельных руководителей депутатских фракций", - подчеркнул Куценко.

По его словам, "называть сегодня всю прокуратуру "генеральным могильником" - это оскорбление каждого человека, который здесь работает".