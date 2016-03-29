В РФ провели опрос по выдаче Савченко Украине: большинство считает, что Путин не должен вмешиваться в дело

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, каждый второй россиянин (47%) считает, что российский президент не должен как-либо вмешиваться в судьбу обвиняемой после вынесения приговора, то есть Савченко должна отбывать наказание.

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С тем, что ее можно обменять на российских граждан, находящихся в заключении в Украине, соглашаются 28%.

Лишь 2% полагают, что президент РФ Владимир Путин должен помиловать ее.

Опрос ВЦИОМ проведён 19-20 марта 2016 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что Россия не может освободить незаконно осужденную в РФ украинскую летчицу Надежду Савченко связи с Минскими договоренностями, поскольку не является субъектом сделок и может лишь оказывать давление на стороны конфликта.