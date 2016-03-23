У генконсульства РФ в Одессе бросали яйца, желали Путину смерти и пели в поддержку Савченко (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, на Гагаринском плато, возле здания консульства, собрались несколько десятков человек - представители различных патриотических организаций и политических сил. Люди пришли без партийных флагов. При помощи громкоговорителя они озвучили свои требования.

Как заявил заместитель председателя Одесской областной организации ВО «Батькивщина» Сергей Веселов, действия РФ и президента России Владимира Путина не должны «остаться безнаказанными». По его словам, все мировое сообщество осуждает незаконные решение и действия России, и украинцы требуют от власти продолжать делать все возможное для освобождения Савченко.

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«Хочу обратиться к Генеральному консулу Российской Федерации, к российским дипломатам, которые изучали международное право, которые знают, что такое устав ООН. И которые понимают, что все, что делает Путин и его режим, - является нарушением международного права. Это издевательство над людьми, издевательство над страной, на которую они напали», - заявил Веселов.

Добавив, что граждане Украины не «какие-то злобные бандеровцы», а свободные люди, которые хотят освободиться от советского прошлого и жить в цивилизованной стране.

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Представитель координационного совета одесского «Евромайдана» Михаил Голубев заявил, что общественность требует «от нашей власти разрыва дипломатических отношений с Россией и закрытия консульства в Одессе».

Собравшиеся также скандировали «Слава – Украине! Героям – слава!», желали Путину смерти, цитировали о нем известную песню, придуманную футбольными фанатами.

Активисты забросали фасад куриными яйцами с криками: «Позор!».

Из здания никто не вышел, общественный порядок обеспечивали правоохранители, став у входа в Генконсульство.

Как сообщал УНИАН, 22 марта суд в России приговорил Надежду Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

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После оглашения приговора летчица заявила, что с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе приостановило прием граждан с 21 марта по 24 марта включительно «по техническим причинам».