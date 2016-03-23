В Киеве собственник "незаконного объекта" обстрелял двух коммунальщиков, демонтировавших его - КГГА

Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Киевской городской государственной администрации Дмитрий Белоцерковец.

"Сегодня во время демонтажа незаконных объектов Голосеевской районной администрацией, собственник открыл огонь из огнестрельного оружия и ранил двух демонтажников. Вот с такими проблемами приходится периодически сталкиваться", - написал он.

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В комментариях к записи Белоцерковец уточнил, что речь идет о травматическом оружии.

В свою очередь начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля сообщил в комментариях, что стрелявший задержан. Белоцерковец в свою очередь поблагодарил полицию за оперативное вмешательство.