В четверг погода ухудшится: в центре и на севере страны прогнозируют до 15 сантиметров снега

Об этом УНИАН сообщили в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.

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«Сильный мокрый снег и образование снежного покрова 10-15 см синоптики прогнозируют в Винницкой, Черкасской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях, на дорогах гололедица. Зато в южных, восточных областях и на Кировоградщине и Днепропетровской области сильные дожди», - говорится в сообщении.

При таких погодных условиях правоохранители советуют водителям быть особенно внимательными во время движения неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.

«Не забывайте о ремнях безопасности, придерживайтесь безопасной скорости и дистанции, правил парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники). С особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, в условиях недостаточной видимости пользуйтесь ближним светом фар или противотуманными фонарями», - советуют правоохранители водителям и призывают отказаться от рискованных маневров.

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