СБУ накрыла мощный конвертационный центр в Киеве

Управление СБУ в Киеве и налоговая милиция города пресекли деятельность нелегальной финансовой структуры, которая осуществляла махинации по переводу безналичных средств в наличные, а также легализовала теневые прибыли как частных лиц, так и коммерческих структур столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ в Киеве, работой так называемого “конвертационного центра” руководил 46-летний киевлянин. Дельцы создали ряд фиктивных коммерческих структур, которые были задействованы в теневой хозяйственно-финансовой схеме, обеспечивая клиентам центра возможность уклонения от налогообложения.

По признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство) и ч.1 ст. 358 УК Украины (подделка финансово-хозяйственной документации) возбуждено уголовное дело.

Сотрудники СБУ в Киеве провели обыски в офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Дарницком и Днепровском районах столицы. Выявлены уставные документы и печати более десятка фиктивных предприятий, поддельные бланки финансовой отчетности, электронная аппаратура “банк-клиент”.

Наложен арест и на большую партию бытовой техники, выявленную на складе одной из коммерческих структур без соответствующей приходно-расходной документации. Из “кассы” нелегальных банкиров изъяты наличные гривни, которые предназначались для расчетов с клиентами. Также заблокировано более 1 млн. грн. на счетах нескольких фиктивных предприятий в двух коммерческих банках. Длится следствие.