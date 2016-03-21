Минсоцполитики отказало учительнице с 40-летним стажем в справедливом пересчете пенсии и посоветовало дождаться нового закона

Министерство социальной политики Украины, к главе которого - Павлу Розенко - УНИАН обратился с просьбой взять под личный контроль ситуацию с начислением пенсии учительнице из Полтавы с 40-летним стажем работы Наталии Павлий, отказало в пересчете ей пенсии.

Наталья Павлий обратилась в УНИАН за помощью в рамках проекта «УНИАН-Поддержка». Она уже три года добивается справедливости - из-за неправильного оформления пенсии за выслугу лет ветеран труда получает мизерную пенсию по возрасту в размере 804 грн.

В Минсоцполиитики заявили, что «оснований для применения иного показателя средней заработной платы при переводе на пенсию по возрасту нет».

Минсоцполитики посоветовало пенсионерке дождаться принятия нового закона, который поможет ей восстановить справедливость.

«Сообщаем, что во исполнение Коалиционного Соглашения и Программы деятельности правительства Украины, правительство разработало законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно введения накопительной системы обязательного государственного пенсионного страхования и единых принципов начисления пенсий» (реестр. №2767 от 30.04.2015), цель которого создать справедливую систему пенсионного обеспечения путем перехода на единый принцип начисления пенсий», - говорится в официальном ответе Минсоцполитики на адрес Наталии Павлий.

В Минсоцполитики поясняют, что «законопроектом предусмотрен ряд шагов относительно решения поднятых Павлий вопросов, а именно – внедряется механизм осовременивания показателя средней заработной платы, который применяется при начислении пенсии».

В телефонной беседе Павлий заявила УНИАН, что не перестанет добиваться справедливой пенсии, собирается подать иск в Европейский суд по правам человека. «Когда вообще может быть принят новый закон, если всем известно, как работает Рада? Я могу не дожить. И вообще, какое ко мне отношение может иметь накопительная система? Мне стыдно за государство, которое оставляет нищими своих граждан, работавших на него десятилетия. Они не хотят нас слышать, мы для них – люди-невидимки. Они не хотят замечать нас и наши проблемы», - сказала Павлий.

В виду такого ответа госведомства учительнице-ветерану УНИАН обратился в Минсоцполитики с новым запросом – как долго пенсионерке следует ждать разрешения ее ситуации: когда планируется принятие законопроекта?

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