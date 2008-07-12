Начинается этнофестиваль "Шешоры Подольские"

В этом году на шестом международном фестивале этнической музыки и лендарта "Шешоры Подольские-2008", который во второй раз состоится в с. Воробьевка Немировского района Винницкой области, 12-14 июля ожидается около 15 тысяч посетителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила заместитель председателя облгосадминистрации Любовь СПИРИДОНОВА и организаторы фестиваля.

По словам организаторов, в этом году в фестивале будут принимать участие музыканты из Украины, Грузии, России, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Великобритании, Швеции, Германии, Франции. Посетителей фестиваля ожидает аутентичный фольклор и world-music, галерея под открытым небом, многочисленные мастерские, ночные перформансы, а также просмотр документальных лент, знакомство с разнообразными музыкальными инструментами, джем-сейшны в юрте, которая будет установлена на одной из фестивальных лужаек, и многие другие события.

Традиционно состоится ярмарка ремесел.

Попасть на фестиваль можно не только традиционным способом, но и, например, на велосипеде – для этого организованный специальный велотур.

Организаторы также сообщили, что основным местом поселения фестивальной публики будет палаточный городок. Он обеспечен дровами и питьевой водой, оборудован душевыми кабинами и туалетами, охраняется.

В то же время организаторы отмечают, что палатки посетителям лучше иметь собственные. Однако для тех, у кого нет палатки, спальника или каремата, будет возможность их арендовать. Также будет возможность поселиться в домах жителей Воробьевки или гостиницах Немирова (18 км от места событий).

Рядом с фестивальной зоной будут работать выездные кафе и столовые, на территории фестиваля будет полевая кухня и чайная. Для желающих самостоятельно готовить еду в палаточном городке предусмотрены места для очагов и заготовлены дрова. Тарелки и чашки желательно взять с собой, чтобы не загрязнять окружающую среду одноразовой посудой, просят организаторы фестиваля.

Кроме того, Л.СПИРИДОНОВА отметила, что организаторы сделают все, чтобы максимально снизить продажу алкогольных напитков на территории городка, где будет происходить фестиваль.

Основным соорганизатором фестиваля является Винницкая областная госадминистрация. На сессии областного совета было принято решение о выделении 300 тыс. грн. для проведения "Подольских Шешор-2008". Эти средства были перечислены на счет сельского совета с. Воробьевка.

Согласно подписанному Меморандуму областная администрация взяла на себя обязательство относительно решения основных организационных вопросов – обеспечение охраны, питьевой воды, соблюдения санитарно-гигиенических норм, а также соответствующего питания

Как сообщал УНИАН, пятый Международный фестиваль этнической музыки и лендарта "Шешоры`2007 - Подольские" также проходил 12-14 июля в Винницкой области.